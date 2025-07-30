Домашние чипсы в микроволновке — просто, быстро и полезно без вреда

Домашние чипсы в микроволновке — просто, быстро и полезно без вреда

Если хотите вкусные и хрустящие чипсы, но без химии и лишних калорий, попробуйте приготовить домашние чипсы в микроволновке. Это простой способ получить полезный перекус, который понравится всей семье. Рекомендуем этот рецепт всем, кто ценит натуральный вкус и экономит время на готовку.

Ингредиенты

Картофель — 300 г

Оливковое масло — 30 мл

Соль, специи — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

Калорийность — 152 ккал

Белки — 2 г

Жиры — 9 г

Углеводы — 15 г

Пошаговый рецепт

Шаг 1.

Тонко нарежьте картофель — чем тоньше, тем хрустящее получится.

Шаг 2.

Замочите нарезанные картофельные ломтики в холодной воде на 15–20 минут, чтобы удалить лишний крахмал.

Шаг 3.

Тщательно просушите ломтики с помощью кухонного полотенца.

Шаг 4.

Посыпьте картофель солью и любимыми специями, затем слегка сбрызните оливковым маслом.

Шаг 5.

Выкладывайте ломтики небольшими порциями на тарелку, подходящую для микроволновки.

Шаг 6.

Готовьте на максимальной мощности около 3 минут.

Шаг 7.

Переверните ломтики, уменьшите мощность вдвое и готовьте ещё 2–3 минуты.

Шаг 8.

Следите за цветом: как только чипсы станут золотистыми и хрустящими, сразу доставайте, чтобы не пересушить.

Шаг 9.

Повторяйте процесс с оставшимся картофелем.

Домашние чипсы, приготовленные таким образом, гораздо полезнее магазинных и отлично подойдут к фильму или легкому перекусу. Попробуйте и убедитесь сами!

Я всегда считала, что настоящая пицца бывает только на дрожжевом тесте. В крайнем случае — на песочном. Но однажды попробовала сделать пиццу на жидком тесте с кефиром — и это перевернуло мое представление о завтраках.