Должники Кобзона подали в суд на вдову певца

https://static.news.ru/photo/03062bc6-83b8-11ea-8cb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Елена Флёрова, жена экс-помощника Иосифа Кобзона Ефима Петрова, подала иск ко вдове певца Нелли. Поводом для судебного разбирательства стал долг супружеской пары перед Кобзоном в $300 тысяч.

Подробности истории приводит Telegram-канал Mash. Петров и его жена-художница заняли у певца средства на открытие музея в Германии. Супругам не удалось реализовать свои планы, отдать долг они также не смогли. Кобзон взял в залог 141 картину и попытался вернуть свои средства законным порядком. Суд арестовал ещё 337 картин и три драгоценных ларца, объявленных обеспечительным имуществом по иску.

Флёрова в своем встречном иске к Нелли Кобзон утверждает, что после смерти певца в августе 2018 года никто из наследников не подал заявления о правопреемстве. Следовательно, долг является недействительным, а находящиеся в залоге картины и ларцы необходимо вернуть владельцам.

Нелли Кобзон является истцом в другом процессе, связанном с долгами покойного певца. Вдова судится с Вагифом Пейсаховым, сумма требований к нему составляет более 1,6 млрд рублей. Как передавал NEWS.ru, арбитражный суд Ставропольского края 18 апреля признал Пейсахова банкротом.