Проигравший миллионы Кобзона в карты признан банкротом

https://static.news.ru/photo/641f7112-8177-11ea-ae47-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Кобзон Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, который был осуждён за мошенничество в особо крупном размере. Заявление в суд на него подала Нинель Кобзон, вдова артиста Иосифа Кобзона.

Заявление Кобзон Нинели Михайловны о признании несостоятельным индивидуального предпринимателя Пейсахова Вагифа Давидовича признать обоснованным, — говорится в решении суда.

Назначена процедура реструктуризации долгов и утверждён финансовый управляющий. В счёт основного долга включены требования Нинели Кобзон о взыскании 1,5 млрд рублей основного долга.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Вагиф Пейсахов неоднократно брал у Иосифа Кобзона денежные средства на развития бизнеса и не возвращал. Общая сумма долга составила $20 млн. Это было отражено в двух договорах займа, заключенных по наставлению Кобзона 1 февраля 2014 года.

Через месяц после заключения договоров Пейсахов заявил, что не сможет вернуть долг, поскольку проиграл все деньги в покер. После этого Иосиф Кобзон обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В сентябре 2016 года Одинцовский городской суд приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года после продолжительной болезни на 81-м году жизни.

NEWS.ru писал, что Нелли Кобзон погуляла на вечеринке артистки Ольги Кабо.