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20 июля 2025 в 11:12

Долго искали идеальный рецепт домашнего сыра — готовим деликатес с зеленью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний адыгейский сыр с зеленью и паприкой — это настоящий кулинарный шедевр, который легко приготовить своими руками. Нежный сливочный вкус с пикантными нотками копченой паприки и свежей зелени покорит даже самых требовательных гурманов. Такой сыр станет идеальным дополнением к овощам, хлебу или горячим блюдам.

Ингредиенты:

  • молоко — 1 л;
  • кефир — 1 л;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — 3 ч. л.;
  • зелень — по вкусу;
  • паприка копченая — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте молоко с кефиром, доведите до кипения.
  2. Взбейте яйца с солью, добавьте в молочную смесь.
  3. Варите 5–7 минут до отделения сырной массы.
  4. Откиньте на марлю, дайте стечь сыворотке.
  5. Добавьте зелень и паприку, перемешайте.
  6. Поместите под пресс на 4–5 часов.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
сыры
рецепты
зелень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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