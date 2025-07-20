Долго искали идеальный рецепт домашнего сыра — готовим деликатес с зеленью

Домашний адыгейский сыр с зеленью и паприкой — это настоящий кулинарный шедевр, который легко приготовить своими руками. Нежный сливочный вкус с пикантными нотками копченой паприки и свежей зелени покорит даже самых требовательных гурманов. Такой сыр станет идеальным дополнением к овощам, хлебу или горячим блюдам.

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

кефир — 1 л;

яйца — 3 шт.;

соль — 3 ч. л.;

зелень — по вкусу;

паприка копченая — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте молоко с кефиром, доведите до кипения. Взбейте яйца с солью, добавьте в молочную смесь. Варите 5–7 минут до отделения сырной массы. Откиньте на марлю, дайте стечь сыворотке. Добавьте зелень и паприку, перемешайте. Поместите под пресс на 4–5 часов.

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