Долго искали идеальный рецепт домашнего сыра — готовим деликатес с зеленью

Домашний адыгейский сыр с зеленью и паприкой — это настоящий кулинарный шедевр, который легко приготовить своими руками. Нежный сливочный вкус с пикантными нотками копченой паприки и свежей зелени покорит даже самых требовательных гурманов. Такой сыр станет идеальным дополнением к овощам, хлебу или горячим блюдам.
Ингредиенты:
- молоко — 1 л;
- кефир — 1 л;
- яйца — 3 шт.;
- соль — 3 ч. л.;
- зелень — по вкусу;
- паприка копченая — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте молоко с кефиром, доведите до кипения.
- Взбейте яйца с солью, добавьте в молочную смесь.
- Варите 5–7 минут до отделения сырной массы.
- Откиньте на марлю, дайте стечь сыворотке.
- Добавьте зелень и паприку, перемешайте.
- Поместите под пресс на 4–5 часов.
Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.