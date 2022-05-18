Российская «дочка» Google инициирует своё банкротство

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Российская структура Google ООО «Гугл» собирается обратиться в арбитражный суд о с заявлением о признании собственного банкротства, сообщает РИА Новости со ссылкой на уведомление, размещённое компанией на федресурсе. На данный момент Google должен выплатить оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей.

Настоящим ООО «Гугл» в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона... обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом)... поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств, — цитирует агентство заявление компании.

21 апреля стало известно, что мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе спецоперации на Украине. Поводом для этого стало распространение на YouTube-видеороликов со сведениями о потерях Вооружённых сил РФ и жертвах среди мирного населения.

Сейчас в отношении ООО «Гугл» инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ.

Арбитражный суд Москвы ранее постановил арестовать денежные средства ООО «Гугл», а также всё движимое и недвижимое имущество компании на сумму 500 млн рублей по иску телекомпании НТВ касательно восстановления доступа к YouTube-каналу.