Дочь Пескова объяснила, как её бренд Visit Moscow совпал с логотипом мэрии

https://static.news.ru/photo/492326ee-c685-11ea-a50d-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: lisa_peskova/instagram.com

Дочь пресс-секретаря президента РФ Еливета Пескова прокомментировала сообщения СМИ о её планах зарегистрировать торговый знак Visit Moscow, который около года использует мэрия Москвы. По её словам, эта идея изначально принадлежала ей. В какой-то момент проектом заинтересовались в мэрии с целью привлечения туристов.

Пару лет назад мы с другом начали вести Instagram visit_moscow, так как его просто не было в стране. Хотя VISIT очень распространённый бренд для крупных столиц и используется всеми странами для продвижения туризма, в нашей же стране его почему-то не было, — рассказала она NEWS.ru.

По признанию Песковой, проект отдали компании знакомого, который уже продолжил им заниматься. Эти услуги по продвижению оказались востребованы в мэрии, которая заинтересована в привлечении туристов. Елизавета же начала работать у него на подряде, переехав в Москву год назад. Продолжила принимать участие в проекте, выполняя работы по онлайн-продвижению и привлечению туристов в столицу.

В марте я открыла собственную компанию и пока что взяла какую-то работу на себя. Также начинаю заниматься Visit Russia, — заключила дочь представителя Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что компания «Сперанса ДС», принадлежащая Елизавете Песковой, собирается зарегистрировать товарный знак под названием Visit Moscow. На это обратили внимание «Открытые медиа». Похожий логотип, по мнению журналистов, используют аккаунты в социальных сетях, связанные с мэрией Москвы.

Логототип бренда представляет собой фразу из красных букв на белом фоне. Надпись в похожем стиле, но уже белыми буквами на красном поле, украшает страницы комитета по туризму мэрии Москвы в соцсетях Facebook, Instagram и YouTube. В них рассказывается о главных достопримечательностях столицы на английском языке.