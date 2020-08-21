Добровинский назвал причину отказа Ефремова от адвокатов

https://static.news.ru/photo/5da45b5c-e3c1-11ea-a8be-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский считает, что отказ артиста от услуг адвокатов может быть попыткой затянуть судебный процесс.

Ефремов никого не найдёт, и мы снова будем наблюдать в процессе Пашаева и Шаргородскую. Либо в понедельник он вернётся с господином Пашаевым, либо может сказать, что никого не нашёл, — заявил Добровинский журналистам, сообщает РИА Новости.

57-летний актёр сообщил на очередном заседании Пресненского суда, что хочет оставить адвокатов Эльмана Пашаева и Елизавету Шаргородскую в качестве консультантов, а для защиты найти других специалистов. Он подчеркнул, что к ним якобы «предвзято относятся».

Шаргородская объяснила, что защитники, по мнению Ефремова, раздражают судью. Она напомнила, что суд отказал во всех ходатайствах защиты. Кроме того, не была проведена экспертиза подушек безопасности.

Как писал NEWS.ru, из-за решения актёра судья отложила заседание до 24 августа, чтобы Ефремов смог найти себе других адвокатов.

Известный актёр в состоянии наркотического и алкогольного опьянения 8 июля протаранил на Смоленской площади на своём Jeep Grand Cherokee автомобиль курьерской службы, которым управлял 57-летний Сергей Захаров. Мужчина умер в реанимации. Сейчас актёр находится под арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.