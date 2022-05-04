«Для красного словца»: в РПЦ оценили идею санкций против патриарха Кирилла Протоиерей Лоргус: на Западе хотят ввести санкции против патриарха Кирилла «для политики»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл / Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

Идею о введении санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла предложили «для политики и красного словца», заявил NEWS.ru директор Института христианской психологии протоиерей Андрей Лоргус. Так священник прокомментировал материал AFP, что власти Литвы выступили с инициативой наложить рестрикции на руководителя РПЦ.

Не очень понимаю, зачем это делается. В чём смысл этих санкций, как они коснутся патриарха? Даже нечего тут сказать, если так, для политики, для красного словца, — отметил Лоргус.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе предложили ввести санкции в отношении патриарха Кирилла. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, причиной тому послужила ситуация на Украине. По данному вопросу идут дискуссии.

Ранее понтифик Франциск и патриарх Кирилл решили не проводить запланированную встречу в Иерусалиме. В интервью итальянской газете Corriere della Sera глава римской католической церкви пояснил, что у неё может быть двусмысленный сигнал.

Незадолго до Пасхи Патриарх Кирилл призвал «не поддаваться искушению врага», который стремится разрушить «единство между православными христианами» в текущее время. По мнению предстоятеля, сделать это можно путём проявления искренней «любви к ближним».