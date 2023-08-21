Директор Лепса анонсировал новый концерт для российских военных Директор Лепса Урюпин: после концерта в Донецке певец снова выступит перед ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

После концерта в Донецке Григорий Лепс снова выступит перед военными, но в другом городе, заявил NEWS.ru директор певца Владимир Урюпин. Он не раскрыл место нового выступления, однако посоветовал следить за новостями.

Концерт прошел прекрасно, много эмоций. Григорий Лепс и дальше продолжит выступать перед российскими бойцами, сейчас он отправляется в другой город для выступления. Следите за новостями, и все узнаете со временем, — сказал Урюпин.

РИА Новости сообщает, что концерт Лепса прошел 21 августа в актовом зале Донецкого клинического территориального медицинское объединения имени Калинина, где он выступил перед медперсоналом и ранеными бойцами ВС РФ. Сам певец отметил, что постоянно поддерживает связь с российскими военнослужащими и командирами разных частей ВС, оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте отменили концерт Лепса, намеченный на 23 октября. Певец пояснил, что причиной отмены мероприятия стала его публичная поддержка спецоперации на Украине. До этого отменили концерт певца, который должен был пройти в киргизском городе Чолпон-Ата 2 августа. Причиной отмены стало недовольство среди общественности. Как отмечается, после анонса концерта Лепса пользователи социальных сетей начали высказываться против выступления российского певца. Также концерты исполнителя отменили в Узбекистане и Казахстане.