Диетолог рассказала, в каком случае приготовление еды закончится онкологией Диетолог Круглова: чрезмерное использование масла при готовке может привести к раку

Фото: shutterstock.com

Многие россияне активно пользуются посудой с тефлоновым покрытием, однако, по мнению некоторых специалистов, политетрафторэтилен, который содержится в подобном покрытии, может повышать риск развития сердечно-сосудистых патологий, рака и других не менее опасных заболеваний. Диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru объяснила, что приготовление еды на посуде с тефлоновым покрытием является абсолютно безопасным процессом и даже полезным, если не добавлять большого количества масла.

Такая посуда позволяет использовать либо минимальное количество масла, либо можно вообще обойтись без него. Мы можем получить менее калорийный продукт, используя такую посуду. Когда происходит нагревание масла, обжаривание в нем особенно белковых продуктов, то образуются потенциально опасные вещества. Есть исследования, что данные вещества могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний пищеварительного тракта. Если не жарить на масле, то риск будет минимален, — отметила Круглова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что плохие растительные жиры, к которым относятся подсолнечное, кукурузное и соевое масло, вызывают возрастные заболевания. Речь идет о сахарном диабете, атеросклерозе, гипертонии и психических заболеваниях.