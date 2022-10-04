Растительные жиры назвали причиной появления опасных болезней Диетолог Гинзбург: растительные жиры вызывают атеросклероз и сахарный диабет

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Растительные жиры сильно отличаются по влиянию на здоровье человека, они делятся на хорошие и плохие, заявил в разговоре с NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, к полезным растительным жирам относятся оливковое и льняное масло, но при условии умеренного употребления — в районе 20 граммов в день. Плохие растительные жиры, к которым относятся подсолнечное, кукурузное и соевое масло, вызывают возрастные заболевания.

Плохие растительные жиры — пальмовое масло и богатые омега жирными кислотами масла — подсолнечное, кукурузное и соевое. Что касается последних, то их присутствие в нашем питании при западной диете здорово повысилось. С этим связывают разные болезни, в том числе возрастные, такие как атеросклероз, сахарный диабет, гипертония, психические заболевания, — объяснил Гинзбург.

Диетолог посоветовал не есть больше одной-двух чайных ложек пальмового масла в день.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что боли в груди и мышцах голени являются первыми признаки развития атеросклероза. По словам эксперта, болезнь чаще всего наступает у людей старше 40 лет, но симптомы появляются раньше. Она отметила, что даже здоровым людям без каких-либо симптомов следует проверять уровень холестерина регулярно.