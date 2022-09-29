Названы ранние признаки атеросклероза Гастроэнтеролог Кашух перечислила ранние признаки атеросклероза

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что боли в груди и мышцах голени являются первыми признаки развития атеросклероза. По словам эксперта, болезнь чаще всего наступает у людей старше 40 лет, но симптомы появляются раньше. Она отметила, что даже здоровым людям без каких-либо симптомов следует проверять уровень холестерина регулярно, пишет URA.RU.

Патологические изменения в сосудах из-за избыточного холестерина протекают поначалу незаметно. Ситуация усугубляется, когда люди не уделяют должного внимания сигналам организма, например, боли в груди или в мышцах голеней, — поделилась Кашух.

Одной из причин участившихся случаев развития болезни, по мнеyb. специалиста, стала пандемия COVID-19 и связанное с ней снижение физической активности людей из-за ограничений. Кашух при этом уточнила, что именно благодаря пандемии люди более внимательно отнеслись к проверкам своего здоровья.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова ранее рассказала, что избыточный высокоуглеводный рацион является самой вредоносной угрозой печени. Эксперт добавила, что наиболее опасными для печени продуктами являются сладости, чрезмерное количество фруктов, круп и хлеба. Тихомирова при этом уточнила, что речь идет о совокупности употребления этих продуктов.