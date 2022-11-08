Диетолог раскрыла рецепт смузи для избавления жира на животе Диетолог Манакер: от жира на животе поможет избавиться смузи из зеленых овощей

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Смузи из богатых клетчаткой зеленых овощей способно помочь избавиться от жира на животе, пишет LIVE24 со ссылкой на диетолога Лорен Манакер. Употребление низкокалорийных овощей с натуральной клетчаткой в виде смузи помогает легко насытить организм, что в итоге приводит к снижению веса и помогает избавиться от лишнего веса, пояснила специалист. По ее словам, разнообразить вкус и повысить питательность такого напитка поможет добавление ягод и фруктов.

Манакер также рассказала несколько рецептов подобного смузи. Так, для его приготовления потребуются листья шпината, половина банана, чашка замороженных ягод, мерная ложка протеина и около половины стакана миндального молока. Все это, по словам врача, следует перемешать и перемолоть в блендере.

Для второго рецепта тоже потребуется шпинат, четверть авокадо, чашка замороженного ананаса, четверть стакана сока сельдерея, столовая ложка листьев мяты и мерная ложка протеина. Такой смузи — «золотая» комбинация клетчатки, белка и полезных жиров, уточнила специалист.

Манакер ранее рассказала, что пристрастие к конфетам и газировке, нехватка полезных белков и жиров в рационе, а также недостаточное потребление продуктов с пробиотиками — это пищевые привычки, способные привести к накоплению лишнего веса. По её словам, для похудения в первую очередь стоит отказаться от регулярного потребления сладостей, так как это пустые калории, которые не поддерживают чувство насыщения.