Диетолог перечислила продукты, которые помогут снизить аппетит Диетолог Стародубцева: цельные крупы и мясо помогут снизить аппетит

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Чтобы снизить аппетит, следует включить в рацион цельные крупы, бобовые, яйца, рыбу и мясо, посоветовала диетолог-нутрициолог Лилия Стародубцева. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что качественный белок должен быть в каждом приеме пищи. При этом мясо лучше есть в обед с гарниром из овощей и зелени.

Мясо лучше есть в обед и не употреблять на ужин. Всегда сочетайте мясо с овощами и зеленью. А на ужин лучше есть яйца с овощами или рыбу с овощами. Крупы употребляйте в первой половине дня и в обед, — отметила диетолог.

Для чувства сытости лучше отказаться от перекусов, простых углеводов, чая со сладостями. Они провоцируют скачки сахара в крови, после чего вновь возникает желание есть, предупредила Стародубцева. Снизить аппетит помогут вода и достаточное количество клетчатки в рационе. Если избавиться от ощущения голода не получается, следует убедиться в отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом.

Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова ранее рассказала, что диета, основанная на рационе в зависимости от группы крови, не имеет под собой ни научных, ни физиологических оснований. По ее словам, группа крови не влияет на обменные процессы в организме.