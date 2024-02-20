Диетолог опровергла популярные мифы о хлебе Диетолог Чехонина: отказ от хлеба не поможет похудеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убеждение, что отказ от хлеба поможет похудеть, не более чем миф, заявила врач-диетолог Юлия Чехонина. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что худеющим лучше исключить из рациона сдобные изделия, в которых обычно присутствует лишний жир, и сладости.

В хлебе примерно 260 килокалорий, это не очень много. Если уж убирать что-то, связанное с мукой, то это сдобные изделия. Потому что в их составе, помимо муки, еще, как правило, присутствует лишний жир, — пояснила врач.

Кроме того, свежий хлеб не наносит вред желудку, когда человек здоров. Чехонина уточнила, что, если после употребления продукта возникают неприятные ощущения, лучше обратиться к врачу. Ограничения по употреблению хлеба действуют только для людей, у которых уже есть заболевания органов пищеварительного тракта в стадии обострения.

Также не стоит верить тому, что хлебцы менее калорийны. В их составе могут присутствовать дополнительные компоненты, такие как ароматизаторы и сахара, что делает их менее полезными для фигуры. Врач посоветовала отдавать предпочтение хлебу из цельных зерен или из муки более низких сортов.

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева ранее рассказала, что в день без ущерба для здоровья можно съедать два-три куска хлеба, если у человека нет каких-либо противопоказаний к этому продукту. Полностью отказаться от продукта следует людям, страдающим сахарным диабетом.