Диетолог назвала продукты, от которых можно быстро набрать вес Диетолог Краснова: употребление кукурузы и тыквы может привести к набору веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление кукурузы, тыквы и картофеля может привести к набору веса, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Краснова. По ее словам, даже в небольшом количестве эти овощи содержат много калорий. Бананы, черешня, персики и ананасы также могут нарушить планы на похудение, добавила эксперт.

На вес влияет общая избыточная калорийность рациона, но существуют продукты, которые в небольшом объеме содержат больше калорий. Если ими злоупотреблять, набрать вес можно довольно быстро. Поправиться можно даже от овощей и фруктов. В умеренных количествах стоит употреблять картофель, кукурузу, тыкву и горох. Либо их можно заменить на брокколи, помидоры и огурцы. Бананы, черешня, персики и ананасы поднимают уровень сахара в крови и вызывают всплеск инсулина, что также нарушает планы на похудение, так как простые углеводы трансформируются в жировые клетки, — сказала Краснова.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что калорийность салата оливье можно снизить, если заменить колбасу отварным мясом, а соленые огурцы — свежими. Эксперт отметила, что вместо майонеза из магазина лучше использовать домашний. Покупной майонез содержит 67% жиров и более 600 ккал на 100 граммов.

До этого врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, что переход с диетической пищи на жареную и обильную должен быть плавным. Специалист уточнила, что резкая смена рациона может привести к нежелательным последствиям, в том числе к развитию заболеваний. Первое время лучше избегать излишнего употребления жиров.