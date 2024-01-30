Диетолог назвала первопричину возникновения лишнего веса Диетолог Стародубцева: причиной лишнего веса являются сбои в работе организма

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Настоящей причиной избыточного веса являются не нарушения пищевого поведения, а сбои в работе организма, рассказала в беседе с РИАМО диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева. По ее словам, причина ожирения всегда опережает само ожирение на несколько шагов.

Сначала в организме происходит сбой, человек полнеет. Далее по цепочке избыток жира вызывает дисбаланс в гормонах, возникают эндокринные нарушения, сбой перемещается на работу таких важных органов, как печень и желчный пузырь, и завершается увеличением патогенной флоры в желудочно-кишечном тракте, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что организм человека усваивает не более половины съеденной пищи. При возникновении лишнего веса усваивание полезных веществ сокращается, что приводит к возникновению дефицитов. В результате чтобы закрыть потребность в питательных веществах организм требует увеличения их «поставок». Однако переизбыток пищи лишь усугубляет проблемы.

Из-за увеличения веса органам ЖКТ становится все труднее справляться с работой, начинаются проблемы с желчеоттоком, приводящие к отекам и повышению концентрации эстрогенов. Избыток этих гормонов способствует возникновению таких опасных для здоровья последствий, как инсулинорезистентность и даже риск возникновения новообразований, предупредила врач.

Ранее Хирург Бекхан Хациев предупредил, что стремление «заесть» эмоции при депрессии приводит к изменению пищевых привычек, что способствует набору лишнего веса. Еще одной причиной ожирения может оказаться низкая физическая активность на фоне депрессии.