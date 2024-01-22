Хирург объяснил, как ожирение связано с депрессией Хирург Хациев: желание «заесть» депрессию приводит к ожирению

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Стремление «заесть» эмоции при депрессии приводит к изменению пищевых привычек, что способствует набору лишнего веса, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» бариатрический хирург доктор медицинских наук Бекхан Хациев. Еще одной причиной ожирения, по его словам, может быть отсутствие физической активности при депрессии.

Люди, страдающие депрессией, часто «заедают» эмоции, чтобы найти утешение или уйти от негативных переживаний. Это может привести к увеличению потребления высококалорийной пищи, богатой углеводами и сахарами. Кроме того, депрессивный эпизод, как правило, сопровождается снижением энергии. <...> Недостаток спорта и подвижности может способствовать набору веса и развитию ожирения, — пояснил специалист.

Кроме того, как отметил врач, при депрессии растет уровень кортизола («гормона стресса»), что способствует накоплению жира, особенно в области живота. Нарушения сна в результате депрессии замедляют метаболизм, а это также влияет на набор веса.

Хирург указал, что признаками депрессии являются регулярное плохое настроение и утрата мотивации, а также преобладание негативных установок. В этом случае необходимо обратиться к психотерапевту и психиатру, а при ожирении — проконсультироваться с эндокринологом. Как подчеркнул Хациев, ожирение и депрессия — это состояния, которые требуют медицинского наблюдения и не пройдут от «силы воли» пациента.

Ранее Росстат привел данные, согласно которым в стране в 2022 году было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения. Отмечается, что этот показатель за год вырос более чем на 10%.