Диетолог назвала богатые кальцием постные продукты Диетолог Круглова: в пост источником кальция станут семечки, орехи и брюссельская капуста со шпинатом

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Дефицит кальция во время Великого поста, так как молочные продукты под строгим запретом, восполнят семечки, миндаль и кунжут, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Источником важнейшего для человека элемента эксперт также назвала шпинат, руколу, брюссельскую капусту и брокколи.

Если человек постится по религиозным соображениям, некоторые послабления возможны. Есть продукты, являющиеся альтернативой. Например, кальций, так как молочные продукты под запретом, содержится в некоторых орехах и семечках, больше всего — в кунжуте и миндале. Но их должно быть много в рационе — 50–70 граммов в день, орехов или семечек, а не чайная ложка в салате. Также кальций есть в темно-зеленых овощах: шпинат, рукола, брюссельская капуста, брокколи, — подчеркнула Круглова.

Великий пост в 2023-м продлится с 27 февраля по 15 апреля.

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» заявила, что полный отказ от мяса, рыбы и молочных продуктов во время Великого поста может привести к проблемам со здоровьем у детей и людей с анемией. Она уточнила, что при исключении из рациона мяса и рыбы организм недополучает белок и железо, а при отказе от молока — кальция. По словам Малышевой, те, кто придерживается поста, могут восполнить железо посредством растительных продуктов, таких как сушеные грибы, тимьян, петрушка и укроп.