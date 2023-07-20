Диетолог дала совет худеющим, чей вес встал на месте Диетолог Чехонина посоветовала сменить упражнения, если вес при похудении встал на одном месте

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Если вес во время похудения встал на одном месте и находится в так называемом состоянии плато, следует сменить физические нагрузки, посоветовала врач-диетолог Юлия Чехонина. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что можно заняться плаванием или аэробикой: при таких упражнениях задействованы все группы мышц.

Силовые упражнения можно заменить плаванием или аэробными, во время которых работают все группы мышц, улучшается снабжение кислородом. В таком случае мы дадим возможность отдохнуть напряженным мышцам и переключить процесс похудения в более интенсивное русло, — подчеркнула диетолог.

Врач уточнила, что некоторые путают эффект плато с другим состоянием. Так, часть худеющих часто взвешивается, из-за чего не может отследить реальную динамику. Чехонина советует проводить контроль за массой тела раз в неделю утром натощак. Кроме того, в начале процесс снижения веса идет быстрее, так как организма активно теряет лишнюю воду. Из-за этого многие худеющие переживают, когда теряют по 100 гр в сутки, считая это фазой плато, пояснила специалист.

В случае экстремальных ограничений также может произойти остановка веса. Чехонина отметила, что организм пытается замедлить процесс в качестве защитной реакции. Она порекомендовала вместо взвешивания измерять талию и бедра. Увидеть истинную динамику также могут помешать предменструальный синдром и силовые нагрузки, укрепляющие мышечную массу.

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