Волонтёр рассказала о записке, переданной для неё Путиным во Ржеве

https://static.news.ru/photo/3cbd4130-bb79-11ea-9aa1-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Лабутина Фото: katrin_l/instagram.com

24-летняя Екатерина Лабутина из Твери рассказала, как ей удалось получить автограф президента РФ Владимира Путина. По её словам, увидеть главу государства когда-либо она и не мечтала, а тем более не думала, что когда-либо получит его автограф. Исполнить желание ей помог ветеран Николай Макарович Черных, которого она сопровождала на открытии Ржевского мемориала Светскому солдату.

Екатерина отправилась в Ржев в качестве волонтёра. Два года назад она закончила с красным дипломом Политехнический университет Твери по специальности «Менеджмент», но после этого выбрала профессию кондитера. Когда ей предложили поучаствовать в таком масштабном мероприятии, она согласилась, не задумываясь.

Накануне открытия мемориала девушка попросила ветерана взять у Путина автограф и даже дала ручку с бумагой. Николай Макарович её просьбу выполнил.

Я сама не видела его реакцию, но вроде всё было хорошо. Подошёл, поздоровался, пожал руку ветерану, а потом расписался на моём листке. Я если честно и не думала, что всё получится, просто надеялась. А теперь выходит, что я очень счастлива, — рассказала она «КП-Кубань».

Девушка призналась, что оставит автограф себе на память, а знаменательный день запомнит на всю жизнь.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. По словам лидера РФ, Россия всегда будет помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу. Он напомнил, что в боях и плену погибли более 8,5 миллиона бойцов.

В свою очередь Лукашенко призвал людей не забывать чтить память погибших солдат. Он выразил уверенность, что пока люди помнят об их подвиге и приходят к памятникам, новой войны не случится.

Мемориальный комплекс площадью 4 га возведён близ деревни Хорошево в Тверской области. Его главной скульптурой стала 25-метровая бронзовая фигура солдата, которая стоит на 10-метровом кургане. Она создана по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. На прилегающей к монументу территории расположены металлические мемориальные плиты, на которых высечены имена бойцов, погибших в ходе Ржевской битвы, писал NEWS.ru.