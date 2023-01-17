Дерматолог перечислила причины появления прыщей на спине Дерматолог Лукманова: прыщи на спине могут появиться из-за ношения синтетической одежды

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Прыщи на спине могут появиться из-за ношения недышащей синтетической одежды, рассказала «Москве 24» дерматолог Алина Лукманова. По ее словам, кожа в этой области потеет сильнее, чем на лице, а накапливаемая под одеждой из синтетики влага создает благоприятные условия для размножения бактерий, что провоцирует высыпания. Помимо того, на появление прыщей может повлиять длительное ношение рюкзака, которое усиливает потоотделение и создает трение в области спины.

Одежда должна быть из натуральных материалов и желательно свободного кроя, чтобы минимизировать механическое воздействие на кожу <...> Длительное ношение рюкзака также может стать причиной ухудшения состояния кожи. Под ним потоотделение становится еще интенсивнее и создается трение, — отметила Лукманова.

Дерматолог посоветовала при появлении высыпаний на спине более тщательно соблюдать правила гигиены. Так, она порекомендовала принимать душ после любых активных физических нагрузок, при этом вода не должна быть горячей, а кожу нельзя тереть жесткой мочалкой. Эксперт призвала тех, кто использует маски и кондиционеры для волос, тщательно смывать их со спины. Она добавила, что в случае появления прыщей на спине уместно обращение к врачу, который поставит точный диагноз и назначит подходящее лечение.

Врач-дерматолог Ольга Андриянова ранее рассказала, что на фоне гриппа и ОРВИ на коже могут появиться так называемые простудные прыщи. Эксперт уточнила, что основной причиной их появления является снижение иммунитета, но не только организма, но и, по ее словам, кожи. Она пояснила, что при насморке человек может использовать грязные бумажные салфетки, а это приводит к проникновению патогенной микрофлоры.