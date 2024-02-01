Дерматолог перечислила опасные ингредиенты в косметических средствах Дерматолог Яковлева: в составе косметики не должно быть гидрохинона и фенола

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Наличие в косметических средствах гидрохинона и фенола чрезвычайно опасно для здоровья, рассказала в беседе с НСН врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева. По ее словам, современная косметика в 98% случаев содержит синтетические вещества, но не все из них опасны для кожи. Однако гидрохинон и фенол не должны присутствовать ни в каком количестве.

Есть вещества, которые оказывают токсичное воздействие на кожу даже в малых концентрациях. <...> Они могут вызывать ожоги, нарушать обменные процессы в клетке, — пояснила эксперт.

Она добавила, что применение гидрохинона, фенола и ряда других агрессивных синтетических веществ в косметических средствах в России запрещено. Наиболее часто эти вещества можно встретить в лаках для ногтей, креме для бритья, тональном креме и помаде иностранного производства.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что эмоленты, или смягчающие и увлажняющие средства, широко рекламирующиеся в интернете, действительно могут помочь в лечении заболеваний кожи. По словам специалиста, такие кремы относятся к лечебной косметике, поэтому они проходят клинические испытания. При этом врач посоветовала покупать их только в аптеках.