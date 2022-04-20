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Общество

Дерматолог Галлямова развеяла популярный миф о вредном составе шампуней

06:30, 21 апреля 2022
Дерматолог Галлямова развеяла популярный миф о вредном составе шампуней Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова в беседе с NEWS.ru опровергла популярный миф о том, что шампуни с лауреатсульфатом натрия опасны. Специалист отметила, что подобный шампунь, наоборот, полезен для людей с жирной кожей головы.

Выделение кожного сала на волосистой части головы у всех людей разное, как и его состав. Детергенты, которые расщепляют жир, по активности разные. Соответственно, эко-шампуни, которые заявляют о себе, что растительного происхождения, это шампуни со слабыми детергентами, а лауреатсульфат является сильным детергентом. Если вы предложите эко-шампуни использовать человеку, у которого достаточно жирная кожа или себорея, он вам скажет, что этим шампунем не промывает голову, появилась перхоть. Лауреатсульфат полезен лицам, у кого очень жирная кожа и плотное кожное сало, — объяснила Галлямова.

Ранее дерматолог-трихолог Татьяна Егорова в беседе с NEWS.ru рассказала, что единственный способ решить проблему выпадения волос — ускорить процесс их роста. Однако специалист подчеркнула, что обратить процесс облысения вспять нельзя. По мнению Егоровой, этот недуг развивается на фоне нехватки железа или высокого уровня кортизола.

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