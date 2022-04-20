Дерматолог Галлямова развеяла популярный миф о вредном составе шампуней

Доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова в беседе с NEWS.ru опровергла популярный миф о том, что шампуни с лауреатсульфатом натрия опасны. Специалист отметила, что подобный шампунь, наоборот, полезен для людей с жирной кожей головы.
Выделение кожного сала на волосистой части головы у всех людей разное, как и его состав. Детергенты, которые расщепляют жир, по активности разные. Соответственно, эко-шампуни, которые заявляют о себе, что растительного происхождения, это шампуни со слабыми детергентами, а лауреатсульфат является сильным детергентом. Если вы предложите эко-шампуни использовать человеку, у которого достаточно жирная кожа или себорея, он вам скажет, что этим шампунем не промывает голову, появилась перхоть. Лауреатсульфат полезен лицам, у кого очень жирная кожа и плотное кожное сало, — объяснила Галлямова.
Ранее дерматолог-трихолог Татьяна Егорова в беседе с NEWS.ru рассказала, что единственный способ решить проблему выпадения волос — ускорить процесс их роста. Однако специалист подчеркнула, что обратить процесс облысения вспять нельзя. По мнению Егоровой, этот недуг развивается на фоне нехватки железа или высокого уровня кортизола.