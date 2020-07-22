Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

https://static.news.ru/photo/17a69086-cc27-11ea-afd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Олег Дерипаска заявил о необходимости остановиться с расширением Москвы. По его словам, на сегодняшний день в столице сконцентрировано запредельное число ресурсов.

Такая ситуация приводит к искажению сигналов, которое правительство посылает экономике.

Нужно как-то остановиться с расширением Москвы. Во-первых, как только возник карантин, Москва и всё управление страны фактически оказались заблокированы и отрезаны. Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления, — цитирует его РБК.

Также Дерипаска добавил, что введение ограничений, которые призваны остановить распространение COVID-19, привело к разрыву связей между столицей и остальной страной.

По его словам, пандемия коронавируса не отступит в этом году. Он считает, что она продлится дольше.

А если в результате американских выборов мы увидим смену администрации и придут демократы, понятно, все предыдущие версии санкций покажутся нам просто цветочками, — подытожил предприниматель.

Ранее NEWS.ru писал, что миллиардер Олег Дерипаска заявил о принятии гражданами страны политики президента России Владимира Путина. К такому выводу он пришёл, проанализировав результаты голосования по поправкам в Конституцию.