Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

Олег Дерипаска заявил о необходимости остановиться с расширением Москвы. По его словам, на сегодняшний день в столице сконцентрировано запредельное число ресурсов.
Такая ситуация приводит к искажению сигналов, которое правительство посылает экономике.
Нужно как-то остановиться с расширением Москвы. Во-первых, как только возник карантин, Москва и всё управление страны фактически оказались заблокированы и отрезаны. Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления, — цитирует его РБК.
Также Дерипаска добавил, что введение ограничений, которые призваны остановить распространение COVID-19, привело к разрыву связей между столицей и остальной страной.
По его словам, пандемия коронавируса не отступит в этом году. Он считает, что она продлится дольше.
А если в результате американских выборов мы увидим смену администрации и придут демократы, понятно, все предыдущие версии санкций покажутся нам просто цветочками, — подытожил предприниматель.
Ранее NEWS.ru писал, что миллиардер Олег Дерипаска заявил о принятии гражданами страны политики президента России Владимира Путина. К такому выводу он пришёл, проанализировав результаты голосования по поправкам в Конституцию.