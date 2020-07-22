Депутаты разработали законопроект об индексации пенсий

https://static.news.ru/photo/fcb056f2-cb33-11ea-bd2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об обязательной ежегодной индексации пенсий на величину не ниже инфляции для всех видов пенсий, в том числе работающим пенсионерам. Он направлен на реализацию нового положения Конституции РФ об индексации пенсий не реже одного раза в год.

Новелла, предлагаемая к реализации в законопроекте, направлена на установление индексации пенсий не реже одного раза в год, устанавливает размер такой индексации на величину не менее величины роста потребительских цен (инфляции) за предыдущий год и охватывает все виды пенсий, предусмотренные действующим законодательством, — цитирует РИА Новости пояснение к законопроекту.

Как пояснил агентству один из авторов инициативы депутат Дмитрий Ионин, во фракции законопроект уже одобрили. Особо он отметил закрепление нормы об индексации пенсий работающим пенсионерам, так как последние годы пенсионные выплаты им замораживали.

Как писал NEWS.ru, зампредседателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова оценила рост пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2020 года за счёт корректировки на 279 рублей. Она отметила, что лучше было бы, если вместо корректировки приняли законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам. Она добавила, что размер пенсий российских пенсионеров не позволяет им уйти на заслуженный отдых и вынуждает пенсионеров работать. Кроме того, не все пенсионеры смогли накопить три балла, по которым могут рассчитывать на максимальную прибавку в 279 рублей.

Ранее стало известно, что с 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут за счёт обязательной корректировки. Корректировка происходит путём умножения количества накопленных индивидуальных коэффициентов на стоимость пенсионного балла (в этом году 93 рубля). К получившейся от умножения сумме прибавляют фиксированную выплату: в 2020 году — 5686,25 рубля. Соответственно, чем больше пенсионных баллов у человека, тем выше будет пенсия.