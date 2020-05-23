Общество

Депутат усомнился в возможности снижения пенсионного возраста

21:00, 23 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России не пойдут на снижение пенсионного возраста, считает депутат Государственной думы Ярослав Нилов. Он отметил, что поддерживает отмену пенсионной реформы.

По его словам, государство экономит большие деньги благодаря этой норме, передаёт РИА Новости.

Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, — подчеркнул он.

Политик отметил, что в период кризиса необходимо поддержать бизнес, выделить деньги на новые рабочие места, переобучить сотрудников и усилить работу центров занятости. Такие меры помогут сгладить негативный эффект от повышения уровня безработицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что властям нет необходимости отправлять людей на пенсию раньше времени, поскольку смысла в этой инициативе практически нет. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, суть данной инициативы — борьба с безработицей, но многие потерявшие работу трудились без договора, и это меняет реальные цифры безработицы.

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