Депутат усомнился в возможности снижения пенсионного возраста

https://static.news.ru/photo/c0a0b602-9d20-11ea-995f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России не пойдут на снижение пенсионного возраста, считает депутат Государственной думы Ярослав Нилов. Он отметил, что поддерживает отмену пенсионной реформы.

По его словам, государство экономит большие деньги благодаря этой норме, передаёт РИА Новости.

Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, — подчеркнул он.

Политик отметил, что в период кризиса необходимо поддержать бизнес, выделить деньги на новые рабочие места, переобучить сотрудников и усилить работу центров занятости. Такие меры помогут сгладить негативный эффект от повышения уровня безработицы.