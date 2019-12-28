https://static.news.ru/photo/36ce1876-2b05-11ea-9492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Мосгордумы Елена Самышина высказалась против того, чтобы магазины выставляли у касс безалкогольные энергетические напитки.

Она отметила, что ранее столичные парламентарии приняли запрет на реализацию алкоэнергетиков. Однако не содержащие этилового спирта тонизирующие напитки также вредны для здоровья, пояснила депутат.

По её словам, энергетики негативно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Особенно сильный вред такие напитки причиняют подросткам, сообщает АГН «Москва».

Как писал NEWS.ru, в Минздраве не видят оснований для отмены запрета на продажу слабоалкогольных энергетиков. Ранее на этом настаивала Евразийская экономическая комиссия.