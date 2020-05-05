Депутат Пушкина пообещала проверить данные о женском обрезании в Магасе

Заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала появление информации об услуге женского обрезания для детей в частной клинике города Магас. Она пообещала обратиться с запросом в правоохранительные органы.
Об этом она
Ждём предметного расследования. Тут точности важны, — подчеркнула парламентарий.
Накануне в социальных сетях появились данные о калечащей услуге за две тысячи рублей. В настоящий момент предложение убрали с сайта медучреждения.
Ранее NEWS.ru писал, что первый в Великобритании обвинительный вердикт по делу о женском обрезании был вынесен присяжными в лондонском суде Олд-Бейли. Заседатели признали виновной 37-летнюю уроженку Уганды, которая заставила свою трёхлетнюю дочь перенести калечащую процедуру, а потом врала полиции.
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