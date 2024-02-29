Депутат объяснил предложение разрешить браки с умершими участниками СВО Депутат Нилов: браки с умершими бойцами СВО расширяют список получателей льгот

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Браки с погибшими участниками СВО нужны для того, чтобы положенные военнослужащим льготы могли получить те, кто не состоял с ними в официальных отношениях, объяснил в интервью NEWS.ru член рабочей группы по СВО, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это поможет женщинам, которые находились с погибшими мужчинами в гражданском браке.

Речь идет о незаключенных официальных браках. Например, семья жила гражданским браком, есть ребенок, отец был мобилизован и погиб. В этом случае тех льгот, которые были <...>, если бы брак был заключен, не возникает. А брак не был заключен по разным причинам. Поэтому <...> сейчас Государственная дума и Совет Федерации находятся в поиске [соответствующих] правовых механизмов, — сказал собеседник NEWS.ru.

В конце января в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается предоставить судам право подтверждать брак, если женщина сожительствовала с военным, который впоследствии погиб в зоне СВО. Согласно документу, условием признания законности такого брака должен быть совместный быт на протяжении минимум трех лет или не менее одного года, но при наличии общего ребенка.

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал инициативу. По его мнению, этой возможностью могут воспользоваться мошенники. Кроме того, он напомнил, что для заключения официальных отношений нужно волеизъявление обоих партнеров.