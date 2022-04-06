Депутат Хамзаев заявил, что Жириновский «страдал» ради развития России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был «безусловным патриотом, страдал и переживал за укрепление и развитие России», с его мнениями можно было не соглашаться, но, в целом, он «понимал происходящее лучше многих политиков», заявил NEWS.ru депутат Госдумы от «Единой России» Бийсултан Хамзаев.

Мы периодически пересекались на ток-шоу, на дебатах. С мнениями Жириновского можно было не соглашаться, они не всегда попадали в цель, с ним можно было даже жёстко спорить. Но в целом Жириновский был безусловным патриотом России, он страдал и переживал за укрепление и развитие России. Он понимал картину происходящего лучше многих политиков. С его уходом российская политика частично осиротеет. Его энергию и харизму, политическую систему заменить будет супертяжело, — добавил Хамзаев.

Руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что скончался Владимир Жириновский. По его словам, ушла целая эпоха. Глава ЛДПР скончался на 76-м году жизни. О смерти политика объявили во время пленарного заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания. По мнению Ющенко, Жириновский был яркой личностью, у которой было на всё своё мнение. Этого будет всем не хватать.

О смерти лидера ЛДПР стало известно 6 апреля, он скончался после продолжительной болезни. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. После ухудшения динамики политика подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. У него было серьёзное поражение и отёк лёгких. Как отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР всегда оставался в гуще событий и был человеком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».