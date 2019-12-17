https://static.news.ru/photo/cbbea788-20b1-11ea-9f32-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы и экс-мэр Волгограда Ирина Гусева объяснила скандал, вызванный её заявлениями о сходстве бедных россиян с уголовниками. По её словам, публикации на эту тему появились неслучайно и являются политическим заказом.
Это политические провокации только по той простой причине, что это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами, — заявила она в беседе с РИА Новости.
По её словам, ситуацию раздули её политические оппоненты, которые вырвали слова из контекста.
Это очень выгодно тем, кому не нравится депутат Гусева, — заключила она.
На недавнем заседании комитета ГД по бюджету и налогам депутат высказалась против освобождения от прогрессивного налога самых бедных граждан страны. По её словам, ни одна страна в мире так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия. При этом депутат провела параллели между малоимущими и уголовниками, которые «могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, а потом выйти и ещё раз получить возможность не платить налоги». Пользователи раскритиковали Гусеву за подобное сравнение, отметив, что «сытый голодного не разумеет», писал NEWS.ru.