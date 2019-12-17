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Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на ремонт в знаменитой высотке МГУ им. М. В. Ломоносова на Воробьёвых горах.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета, капитальный ремонт сделают в актовом зале площадью более 1370 кв. м и в общежитии площадью почти 270 тыс. кв. м. Помимо ремонта...