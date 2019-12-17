https://static.news.ru/photo/4177da80-20ad-11ea-821b-fa163e074e61_660.jpg Ирина Гусева Фото: duma.gov.ru

В Сети возмутились словами депутата Госдумы Ириной Гусевой, сравнившей малоимущих россиян с уголовниками. На недавнем заседании комитета ГД по бюджету и налогам она высказалась против освобождения от прогрессивного налога самых бедных граждан страны. По её словам, ни одна страна в мире так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия. При этом депутат провела параллели между малоимущими и уголовниками, которые «могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, а потом выйти и ещё раз получить возможность не платить налоги».

Пользователи раскритиковали Гусеву за подобное сравнение, отметив, что «сытый голодного не разумеет».

Пожила бы она на гроши, которые зарабатывают честным трудом миллионы граждан. Однозначно этому человеку не место в Госдуме, как и многим другим депутатам и чиновникам, которым плевать на людей, — написала пользователь под ником Lana.

Часть пользователей отметила, что с уголовниками было бы правильнее сравнить депутатов, которые живут за счёт бедности народа, получая доходы от транспортных компаний или просто владея акциями разработчиков редкоземельных металлов, передаёт «Царьград».

Надо собирать петицию с требованием обоснований зарплат, преференций и пенсий депутатов... Совсем берегов не видят, — заключила Ольга К.

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