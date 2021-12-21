Депутат Госдумы предложил казнить педофилов

Педофилов следует приговаривать к смертной казни. Такое мнение высказал РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев. При этом не стал делать различий между рецидивистами и «начинающими» преступниками.

Госдума во вторник, 21 декабря, в первом чтении приняла законопроект о пожизненном лишении свободы ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. По словам Хамзаева, он полностью поддерживает закон, но при этом считает, что подобные преступники должны нести ещё более суровое наказание.

Считаю, что такие подонки должны нести ещё более жёсткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни, — заявил парламентарий.

При этом он считает, что не следует заострять внимание только на рецидивистах.

Я считаю, что каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления. Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания, — добавил Хамзаев.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что ужесточающий наказание для педофилов законопроект будет принят Госдумой в весеннюю сессию.

Ранее Султан Хамзаев выступил с предложением накладывать штрафы на футболистов за неудачные выступления в матчах чемпионата России, а также во встречах за национальную команду страны.

Также он предложил вводить ограничения на продажу алкоголя во время новогодних праздников.