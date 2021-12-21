Госдума в I чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов

Депутаты ГД приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Такое наказание предлагается распространить на аналогичные повторные преступления в отношении всех несовершеннолетних, а не только касающиеся детей до 14 лет. Кроме того, принято решение о подобном наказании за совершённое насилие в отношении двух и более детей, сообщил в своём Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред, — написал Володин.

Отмечается, что пожизненное заключение ждёт педофила также в случае, когда преступление было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

На сайте Госдумы сообщается , что в настоящее время предельный срок наказания наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Как ранее заявил депутат Госдумы, зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, главным условием назначения принудительного медикаментозного лечения (химической кастрации) осуждённым за педофилию станет поставленный соответствующий диагноз. Таким образом он прокомментировал планы внести в 2022-м в ГД доработанный законопроект о химической кастрации педофилов.