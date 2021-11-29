В ГД назвали главное условие химической кастрации осуждённых за педофилию

Главным условием назначения принудительного медикаментозного лечения (химической кастрации) осуждённых за педофилию станет поставленный соответствующий диагноз, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Таким образом он прокомментировал планы внести в 2022-м в ГД доработанный законопроект о химической кастрации педофилов.

Это должны эксперты определять, есть ли заболевание или нет. Но окончательное решение принимает суд при вынесении приговора, или при рассмотрении вопроса о условно-досрочном освобождении. Здесь самое главное, когда рассматривается дело в суде, эксперты в сфере здравоохранения должны сказать — это заболевание или разовая вспышка, которая не повториться. Если это заболевание, то, соответственно, помимо изоляции такого человека от общества в виде лишения свободы, нужно принимать меры принудительного медицинского характера, — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что медикаментозное лечение могут продолжить и после освобождения подобных граждан, если того потребует заключение медицинских экспертов.

Ранее сообщалось, что депутат алтайского Госсобрания от КПРФ Александр Коршук арестован по подозрению в педофилии. Его обвинили в изнасиловании 14-летней племянницы жены, совершённом три года назад.