В Госдуме призвали штрафовать футболистов за плохую игру

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев выступил с предложением накладывать штрафы на футболистов за неудачные выступления в матчах чемпионата России, а также во встречах за национальную команду страны. Как сказал представитель пресс-службы чиновника РИА Новости, игрокам высокого уровня порой недостаёт мотивации.

В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации, — заявили в пресс-службе Хамзаева.

Отмечается, что депутат призвал штрафовать футболистов за плохую игру, нарушение дисциплины, а также на основании поступивших жалоб со стороны фанатов. По мнению Хамзаева, это может положительно повлиять на выступление отечественных спортсменов.

Хамзаев планирует направить письмо с соответствующим предложением министру спорта РФ Олегу Матыцину и президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.

Ранее сообщалось, что у российской сборной по футболу в Лиге наций УЕФА «очень интересные соперники»: так, например, от команды Албании и Израиля можно ожидать чего угодно, заявил бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий. Он уточнил, что российским футболистам будет непросто выступать и против «крепких ребят» из сборной Исландии.