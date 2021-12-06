В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год

Вводить ограничения на продажу алкоголя во время новогодних праздников предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он также предложил, чтобы граждане не «спивались», сделать в это время все культурно-массовые мероприятия бесплатными. Его слова приводит РИА Новости.

Алкоголь под Новый год — это фантастический уничтожитель жизни и здоровья наших граждан. Оставлять всё на самотёк только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической. Нужны конкретные механизмы по защите здоровья граждан. Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру, — заявил Хамзаев.

В этой связи он выступает с инициативой сделать все культурно-досуговые мероприятия, проходящие в этот период времени, бесплатными. Необходимый запрос он намеревается направить в Министерство культуры до конца года.

По мнению депутата, в новогодние праздники бесплатно свои услуги должны предоставлять кинозалы, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы.

Чтобы они (граждане. — News.ru) не дома сидели спивались, а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем... Тогда мы людей из дома «вытолкаем» и от «бутылки» оттянем, — заявил Хамзаев.

Заседание межфракционной депутатской группы, на которой будут обсуждать в том числе и вопрос регулирования продажи алкоголя в новогодние праздники, пройдёт 15 декабря. По словам Хамзаева, туда пригласят представителей прокуратуры, МВД, Росалкогольрегулирования, Минпромторга, Минздрава и Минтруда.

Ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с дефицитом алкоголя в будущем году. Об этом заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. К этому, по его словам, приведёт введение новых ГОСТов на такую продукцию.