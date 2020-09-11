Депутат ГД объяснил, почему парламент откажет в идее бесплатного проезда

https://static.news.ru/photo/d6434dd6-f49a-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков считает, что нижняя палата парламента никогда не одобрит проект о бесплатном транспорте. Лысаков уверен, что идея бесперспективна и в нынешнем виде Госдума её просто принять не может.

Одна из заявленных целей стратегии Минтранса — экологичность. Но мир постепенно переходит на электромобили, так что уровень выбросов от авто в любом случае будет неуклонно снижаться, в том числе в крупных городах, - приводит мнение депутата «Экономика сегодня».

Другая поставленная задача - это снижение пробок на дорогах и трафика в населённых пунктах. Но для этого будут нужны новые объездные дороги и развязки, выделенные полосы движения для общественного транспорта. К тому же, идти по пути введения платных дорог - это тупик и весь мир это уже давно понял, считает Лысаков.

И в России даже законодательно запрещено взимать деньги за проезд по платной дороге, если нет ее бесплатного аналога, а, значит, отсутствует даже база для инициативы Минтранса, - заключил парламентарий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Совете Федерации раскритиковали проект транспортной стратегии, который предусматривает бесплатный проезд в общественном транспорте. Минтранс считает, что ввести его можно будет уже через 15 лет.