Департамент соцзащиты прокомментировал сообщения об ищущем отца мальчике

https://static.news.ru/photo/6aba5bea-c281-11ea-b7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мальчик, который ищет своего отца, в настоящее время находится в больнице, сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения. Там отметили, что с его мамой пока связаться не удалось.

Ранее ряд СМИ опубликовали сообщения о том, что несовершеннолетний мальчик ушёл из дома несколько недель назад, чтобы найти своих отца и дедушку. Он ходил по улицам города с плакатом, на котором было написано «Помогите найти папу!!!» и прикреплено фото отца.

Сейчас мальчик находится в больнице. Врачи провели осмотр и подтвердили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. С ребёнком будет работать психолог, а также ему проведут все необходимые дополнительные обследования, — передаёт сообщение департамента « Москва 24 ».

По словам самого мальчика, последние несколько дней он проживал у своего друга.

Я уже чувствую себя Маугли. Моюсь в раковинах «Мака» (Макдональдса — прим. NEWS.ru) и реке, сплю на коврике на улице, ем сухомятку, мокну под дождём, простываю, но всё равно продолжаю поиски своего отца. Ничто не заставит прекратить поиски моего папы, поймите, я его люблю, он один, другого не будет, — цитирует издание сообщение мальчика из его соцсетей.

Как ранее писал NEWS.ru, Галина Морозова из Астрахани, которая призналась в убийстве своего сына, найденного замурованным в подвале дома его старшего брата, хотела сдать своего непослушного отпрыска в детский дом, рассказала учительница мальчика Сажида Хлямина.