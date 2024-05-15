Демограф назвал причины снижения уровня рождаемости в России Демограф Ткаченко: женщины не хотят рожать из-за травматичных первых родов

Показатели рождаемости в России пошли на спад из-за непродуманной политики по увеличению численности населения, а также уменьшения количества женщин репродуктивного возраста, рожденных в 1990-х годах, заявил в беседе с «Радио 1» директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко. Помимо этого, по его мнению, на нежелание женщин рожать оказывает влияние травматичные первые роды.

Дети «беби-бума» были как раз теми женщинами, которые до последнего времени активно рожали, их было много. Теперь это поколение стареет, а на его место приходит то малочисленное количество женщин, которые были рождены в 90-х, во время спада рождаемости. То есть, в конце 90-х уже было понятно, что в середине 20-х будет резкое снижение числа женщин, которые будут рожать, — уточнил демограф.

Специалист также обратил внимание на то, что многие россиянки, получив первый травматичный опыт, не готовы беременеть во второй раз. Они также рассказывают о проблемах своему окружению.

Демограф указал и на проблему с жильем. Сейчас средства, которые выделяют власти на поддержку семей с детьми идут не родителям, а банкам и строительным компаниям. По его мнению, при изменении сложившейся тенденции пары смогут самостоятельно выбирать подходящую для себя квартиру, а не ту, которая подходит под условия кредитных организаций.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее отмечала, что сейчас наибольший вклад в демографию России вносят решения правительства, которые направлены на поддержку рождения вторых, третьих и последующих детей. Однако многие женщины, имеющие возможность родить ребенка, не идут на такой шаг.