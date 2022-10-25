«Дело не в деньгах»: психолог раскрыла причины зависимости от ставок Психолог Гладышева рассказала, что зависимость от ставок не связана с желанием заработать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

С людьми, зависящими от ставок, необходимо работать в процессе, понимая при этом, что дело не в деньгах, рассказала в беседе с NEWS.ru психолог Марина Гладышева. По ее словам, игроманы получают особое удовольствие, объясняя все это возможностью выигрыша. Однако если бы во главе угла и правда стояли деньги, то они бы не стали их так легко проигрывать, отмечает специалист.

Желание халявы тоже никак с деньгами не связано. Про деньги — это работа. Поэтому человек, который играет, находится в другом положении. Зависимость выбивает нас из здравого состояния, тут самому с собой совладать сложно. Можно, конечно, поразмышлять над помощью самому себе, но надо помнить, что зависимых людей не было бы, если б все могли справляться с собой, — подчеркнула Гладышева.

Она отметила, что с точки зрения психологии человек получает удовольствие рискуя, но риск у всех разный: «кто-то ходит по канату, а кто-то пытается выиграть деньги». В этом случае, как правило, у человека есть сложности с работой. Все происходящее психолог связывает с индивидуальными внутренними процессами.

Сама игра зачастую дает ощущение, что все может получиться на фоне неудач в других областях. Также надо понимать, что зависимость от ставок, как и любая зависимость, является процессом деструктивным. Она негативно отражается на жизни, как, к примеру, алкоголизм, — указала эксперт.

Необходимо понять, подчеркнула Гладышева, по какой причине ставки становятся для мужчины или женщины чем-то настолько важным, что вызывают зависимость. Причины две: удовольствие от игры и то, что провоцирует его получать именно такое удовольствие. Вторая может скрываться в отсутствии других радостей в жизни.

Также Гладышева объяснила, почему, проигравшись на ставках, люди не прекращают делать это, а стараются отыграться.

Попытки отыграться — это некое закрытие. То есть, игрок понимает, что выхода у него нет, поэтому он пытается вылезти из ситуации тем же способом, каким он туда влип. Но это утопия, которая приводит к еще более негативным последствиям, — заключила специалист.

Ранее врач-нарколог, кандидат медицинских наук Игорь Куреков в разговоре с журналистами развеял миф о женском алкоголизме. По его словам, химическая зависимость от алкоголя прогрессирует одинаково у всех, однако на длительность заболевания могут влиять другие факторы, например состояние центральной нервной системы. При этом как у женщин, так и у мужчин алкоголизм может протекать в одинаково тяжелых фазах.