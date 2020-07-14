Дела сестёр Хачатурян переданы в суды

https://static.news.ru/photo/468fd178-c5e7-11ea-974f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовные дела трёх сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, поступили в суды Москвы. Как сообщили в пресс-службе Бутырского суда, к ним доставили дело Марии Хачатурян — младшей из сестёр.

Уголовное дело зарегистрировано в суде, — сообщили ТАСС в суде.

Согласно данным Мосгорсуда, уголовные дела в отношении двух других сестёр также зарегистрированы. Даты судебных заседаний пока неизвестны.

Девушки обвиняются в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В июле 2018 года они убили своего отца Михаила Хачатуряна, после чего сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

Следствие настаивает на том, что сёстры виновны в умышленном убийстве, поскольку действовали в составе группы по предварительному сговору. Адвокаты же утверждают, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца. По их словам, это было подтверждено в ходе дополнительного расследования.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат сестёр Алексей Паршин допустил рассмотрение их дела судом присяжных. При этом он предположил, что процесс будет закрытым, поскольку в деле присутствуют сведения о нарушении половой неприкосновенности.