Адвокат: дело сестёр Хачатурян могут рассмотреть в закрытом режиме

https://static.news.ru/photo/ffa9c258-c4cb-11ea-9849-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дело сестёр Хачатурян рассмотрит суд присяжных, предположительно, в закрытом режиме, сообщил адвокат Алексей Паршин.

По его словам, дело младшей из сестёр, которая была признана невменяемой, изучат отдельно.

По делу двух других мы заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, — уточнил он.

Паршин добавил, что, скорее всего, процесс будет закрытым, так как в деле присутствуют сведения о нарушении половой неприкосновенности, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 12 июля Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время направила в суд уголовное дело сестёр Хачатурян. Заключение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в декабре 2019 года возвращал дело с указанием Следственному комитету переквалифицировать действия сестёр в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны.

Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян убили своего отца в июле 2018 года. Они сами вызвали полицию и признались в совершении преступления. По их словам, отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвергал сексуальному насилию.

Следствие настаивает на том, что сёстры виновны в умышленном убийстве, так как действовали в составе группы по предварительному сговору. Адвокаты же утверждают, что девушки защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны истязателя-отца. По их словам, это было подтверждено в ходе дополнительного расследования.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала следствие квалифицировать преступление не как убийство, а как действия, «совершённые в пределах необходимой обороны».

В отношении младшей сестры — Марии Хачатурян — Следственный комитет постановил применить принудительные меры медицинского характера. При этом Крестина и Ангелина, полагают следователи, могли осознавать характер своих действий.

В Следственном комитете отмечают, что девушки действовали на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что отец регулярно причинял им психические и физические страдания. Это обстоятельство учтено как смягчающее вину.