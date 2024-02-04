Даванков просит разъяснения у Верховного суда из-за дела о радужной серьге

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Владислав Даванков

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в Верховный суд РФ с просьбой прокомментировать арест жительницы Нижнего Новгорода за серьгу с радугой. Девушку приговорили к аресту на пять суток за демонстрацию экстреимтской символики.

Самая дикая история — это приговор девушке в Нижнем Новгороде за сережки с радугой. Пять суток ареста за сережки! Обратился в Верховный суд за разъяснением: нужен официальный документ, что у нас теперь считается экстремизмом, а что нет. Во всем должен быть здравый смысл. В этой истории его явно нет, — написал Даванков в Telegram.

Ранее соавтор закона о гомопропаганде депутат Александр Хинштейн раскритиковал правопримененительную практику в случае с нижегородкой. Он назвал судебное решение «очень странным». По его мнению, этот аксессуар не имеет никакого отношения к запрещенному в России международному экстремистскому движению. Он также выразил надежду, что суд следующей инстанции отменит принятое решение.

24-летнюю жительницу Нижнего Новгорода приговорили к пяти суткам ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это первый подобный случай в России после принятия закона о запрете «международного движения ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).