Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово» Обвиняемую по делу о теракте Трепову доставили в СИЗО «Лефортово»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Трепова

Обвиняемую по делу о теракте в Санкт-Петербурге Дарью Трепову доставили в СИЗО «Лефортово», сообщила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Трепову подозревают в убийстве военкора Владлена Татарского, погибшего 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной.

Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора и блогера Владлена Татарского, доставили в СИЗО «Лефортово». Здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда, — написала Меркачева.

Уголовное дело по факту гибели Татарского и ранении еще более 30 человек при взрыве в Петербурге изначально возбудили по статье об убийстве общеопасным способом, позже СК переквалифицировал дело на теракт и оборот взрывчатых веществ. Треповой грозит до 25 лет лишения свободы. Басманный суд Москвы 4 апреля заключил ее под стражу на два месяца.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что по делу о теракте в статусе свидетеля проходит мужчина, укрывавший Трепову в своей квартире. По словам фигуранта, он ничего не знал о готовящемся взрыве.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку выступлению стендап-комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, исполнивших пародию на петербургский теракт с убийством Татарского. Комики на концерте в Берлине спародировали вручение военкору статуэтки, внутри которой было взрывное устройство.