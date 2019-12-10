Составлена сравнительная картина по регионам России, отражающая распространение вредных привычек в стране. Учитывались данные Росстата и Генпрокуратуры за 2018 год об объёмах потребления алкоголя и табачных изделий, числе преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от отравлений спиртным. Однако эксперты, комментируя NEWS.ru полученный рейтинг регионов, усомнились в объективности исследования. За рамками сухой статистики остались как минимум аптечные наркоманы и самогонщики. К тому же, надо делать поправку на субъективность данных, поступающих от врачей, считают специалисты.

Как уже писал NEWS.ru, первое место в рейтинге, составленном по итогам исследования РИА Рейтинг, заняла Чечня, а в самом конце списка разместились Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области. Москва заняла 53-ю строчку, а Санкт-Петербург — 70-ю.

Марат Сараев, врач-нарколог, обратил внимание на важность полноты критериев при обсуждении такого сложного вопроса, как приверженность вредным привычкам. Взять только цифры по приобретению лицензированных товаров в магазинах и дополнить их данными из Генпрокуратуры — недостаточно, считает эксперт.

Статистика употребления алкоголя не учитывает количество людей, которые приобретают самогонные аппараты и делают алкоголь на дому. Особенно в тех регионах, что заняли последние строчки рейтинга. В удалённых уголках, там, где нет крупных сетевых магазинов, доверие к продукции, которую можно купить официально, очень низкое. Марат Сараев врач-нарколог, Минздрав врач-нарколог, Минздрав

С Сараевым соглашается и Андрей Покида, директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук. По мнению социолога, чтобы представить полную картину злоупотребления алкоголем в регионах, необходимо учитывать теневой оборот спиртосодержащих напитков.

В магазинах алкоголь становится всё дороже и дороже, и это стимулирует самогоноварение. Тем не менее собранные данные, конечно, что-то показывают, но эта примерная ориентировочная позиция. На основании этих данных можно сопоставить регионы, потому что оценивались одни и те же позиции. Однако обычно статистика по регионам неполная, разновекторная. Сбор данных — серьёзная работа, и заниматься этим должны специалисты. Андрей Покида директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС

С точки зрения Марата Сараева, следовало учесть количество лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками и состоящих на учёте в наркологическом диспансере региона. Косвенным признаком может стать и количество негосударственных наркологических учреждений, которые специализируются на лечении от зависимостей. С коммерческой точки зрения они могут существовать, только если у них лечится не менее 30 клиентов в месяц, считает Сараев, и общее количество такого рода клиник в регионе указывает на масштаб проблемы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель клиники интенсивной терапии Сергей Нурисламов считает, что данным относительно вредных привычек россиян не хватает объективности. Причина не только в перечисленных выше моментах, касающихся сбора статистических данных, но и в специфике менталитета. Объективность возможна только на условиях полной анонимности участников исследований, убеждён психиатр.

Чтобы статистика была точной, нужно уточнять едва ли не по каждому отдельному химическому веществу. Но если такие вещества будут обнаруживать врачи, то объективности ждать не приходится. Особенно в отдельных регионах. Если бы в регионах моча для анализа на наркотики забиралась анонимно и отправлялась в центр с указанием только пола и возраста, то тогда мы могли бы получить объективную картину. Получили 1000 анализов, и в них содержатся те или иные вещества, указывающие на употребление наркотиков. Сопоставив данные с плотностью населения, можно было бы получить характерную для региона картину. У нас же всё иначе. Мы даже не знаем, от чего скончались те или иные люди. Нет гарантии, что патологоанатом, поддавшись на просьбы родственников, для анализа на наркотики возьмёт не образцы тканей умершего от передозировки наркомана, а возьмёт пробы у заведомо «чистого» от наркотиков трупа. Сергей Нурисламов психиатр-нарколог и руководитель клиники интенсивной терапии психиатр-нарколог и руководитель клиники интенсивной терапии

Для объективности необходимо полностью исключить возможность подтасовки фактов, считает Нурисламов. И бороться с причинами, а не со следствиями. Вместе с тем у психиатра есть объяснения той картине, что была получена авторами рейтинга.

На Севере России проще использовать традиционные, разрешённые государством психоактивные вещества. Никотин, табак, алкоголь, аптечные препараты, ведь существует ещё и аптечная токсикомания. Везти туда наркотики синтетического или естественного происхождения невыгодно и опасно — на каждом этапе перевалочного процесса можно «проколоться». К тому же, со всем этим идёт жёсткая борьба, в которую, как ни странно, вовлечён криминалитет северных регионов: он противодействует наркотрафику, чтобы держать под контролем своих подчинённых. В этой связи на Севере мало наркотиков. А на Кавказе, например, люди курят марихуану как табак, и не считают её наркотиком вообще, потому что для них это традиционный процесс, — комментирует рейтинг глава клиники интенсивной терапии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее эксперты единодушны — если взять период с 2000 года, то пить стали меньше. Люди более избирательны при покупке алкоголя, более внимательны к тому, что они пьют. Количество россиян, зависимых от наркотиков и алкоголя, какое-то время росло, но сейчас снижается. Больше стало тех, кто обращает внимание на здоровое питание и тех, кто занимается физкультурой и спортом. Динамика в целом положительная. Но говорить о том, что в России победили наркотики и алкоголь, не приходится.