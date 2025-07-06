Цветная капуста в сырном кляре: хрустящее чудо без капли масла!

Признаюсь, я долго искала идеальный способ приготовления цветной капусты — чтобы и полезно, и вкусно. И нашла! Этот рецепт стал настоящим открытием в моей кулинарной книге.

Запечённая в духовке капуста получается с аппетитной золотистой корочкой, но совсем без лишнего жира. Сырный аромат и хрустящая панировка делают её настоящим деликатесом!

Ингредиенты

Цветная капуста — 1 кочан

Твёрдый сыр — 1 стакан (тёртый)

Панировочные сухари — 1 стакан

Яйца — 2 шт.

Чеснок сушёный — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Разберите капусту на соцветия и немного отварите — буквально 4-5 минут. Пока она остывает, приготовьте волшебную панировку: смешайте тёртый сыр, сухари, паприку и чесночный порошок.

Каждое соцветие сначала обмакните во взбитое яйцо, затем обваляйте в сырной панировке. Выложите на пергамент и запекайте 15 минут при 200 °C до румяной корочки. Поверьте, даже те, кто не любит цветную капусту, попросят добавки!

Лето — самое время для легких и ярких закусок! Этот рецепт джардиньеры станет фаворитом на вашем столе — сочная, пряная и отлично хранится.