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06 июля 2025 в 13:22

Цветная капуста в сырном кляре: хрустящее чудо без капли масла!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Признаюсь, я долго искала идеальный способ приготовления цветной капусты — чтобы и полезно, и вкусно. И нашла! Этот рецепт стал настоящим открытием в моей кулинарной книге.

Запечённая в духовке капуста получается с аппетитной золотистой корочкой, но совсем без лишнего жира. Сырный аромат и хрустящая панировка делают её настоящим деликатесом!

Ингредиенты

  • Цветная капуста — 1 кочан
  • Твёрдый сыр — 1 стакан (тёртый)
  • Панировочные сухари — 1 стакан
  • Яйца — 2 шт.
  • Чеснок сушёный — 1 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Разберите капусту на соцветия и немного отварите — буквально 4-5 минут. Пока она остывает, приготовьте волшебную панировку: смешайте тёртый сыр, сухари, паприку и чесночный порошок.

Каждое соцветие сначала обмакните во взбитое яйцо, затем обваляйте в сырной панировке. Выложите на пергамент и запекайте 15 минут при 200 °C до румяной корочки. Поверьте, даже те, кто не любит цветную капусту, попросят добавки!

Лето — самое время для легких и ярких закусок! Этот рецепт джардиньеры станет фаворитом на вашем столе — сочная, пряная и отлично хранится.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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