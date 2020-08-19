ЦИК выявила 35 попыток повторного голосования по поправкам к Конституции

https://static.news.ru/photo/8d09cc66-e1fe-11ea-953c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избирательные комиссии в России выявили 35 попыток неоднократного получения бюллетеня на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции страны.

Подобные случаи были зафиксированы в ходе проверки списков избирателей на предмет выявления попыток двойного голосования. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Антон Лопатин на заседании комиссии, передаёт ТАСС.

В ходе проверки рабочей группы были установлены 35 случаев неоднократного получения бюллетеня, — заявил он.

21 июля на заседании ЦИК РФ региональным комиссиям было поручено провести подобные проверки. По словам заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева, всего должны быть проверены данные 23 тыс. избирателей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России к сентябрю 2020 года будут ужесточены требования к голосованию на придомовых территориях. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.