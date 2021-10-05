«Цифровые наркоманы»: психолог рассказал о зависимости от соцсетей

Основными пострадавшими от вчерашнего сбоя в международных социальных сетях можно считать интернет-зависимых «цифровых наркоманов», заявил психолог Михаил Шорс в беседе с «Радио 1».

Взволновались только те, у кого есть интернет-зависимость, зависимость от соцсетей и от этой постоянной возможности быть на связи с другими людьми. Вообще это неестественно: 20 лет назад как-то обходились и чувствовали себя комфортно. Соответственно, сейчас люди, которые не могут без этого обойтись — это явные наркоманы, цифровые наркоманы, — подчеркнул Шорс.

Он добавил, что чувства, которые испытывают «цифровые наркоманы» схожи с зависимостью от героина и табака. Он посоветовал интернет-зависимым в первую очередь осознать наличие проблемы. Шорс признался, что социальные сети угнетают психику и тем людям, которые начали тревожиться из-за прошедших сбоев, стоит серьёзно задуматься над состоянием своего ментального здоровья.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сбой соцсетей — это ещё один повод задуматься о развитии отечественных аналогов. Он также добавил, что защитить пользователей Интернета от утечки данных практически невозможно.